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Afra Saraçoğlu ceketini çıkarıp attı! Sütyenli pozları olay oldu

07.12.2023 07:13 | Son Güncelleme:
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Mert Ramazan Demir ile ilişkisinin bittiğini geçtiğimiz günlerde açıklayan Afra Saraçoğlu bir dergi için verdiği pozlarla dikkat çekti. Ceketini çıkarıp atan Afra Saraçoğlu'nun sütyenle kaldığı anlar olay oldu.

Afra Saraçoğlu doğum günü için düzenlediği parti öncesinde yaptığı açıklamasında Mert Ramazan Demir'den ayrıldığını söylemişti. Afra Saraçoğlu Harper's Bazaar Türkiye'ye çok özel açıklamalarda bulundu.

Dergi için iddialı pozlar veren güzel oyuncu ceketini çıkarıp attı. Sütyenle kalan Afra Saraçoğlu o halleriyle sosyal medyada gündem oldu.

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Afra Saraçoğlu "Hayatta küçük ayrıntılara takılmayıp büyük resmi görebilmenin insanın enerjisiyle doğru orantılı olduğunu düşünüyorum" dedi.

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Afra Saraçoğlu "Özel hayatımı sosyal medya çok nadir paylaşmaya özen gösteriyorum. Çünkü insanlar hayatımın içine ne kadar dahil olursa, canlandırdığım karakterin büyüsünün bozulduğuna inanıyorum" sözleriyle de dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu Oyuncu
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