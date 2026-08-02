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Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Gül Tut'un (Güllü) ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter için ağırlaştırılmış müebbet istendi
Melih Kadir Yılmaz

Güllü'nün Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Güllü'nün ölümüne yönelik başlatılan soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı.

Güllü nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter için ağırlaştırılmış müebbet istendi 1

GÜLLÜ'NÜN KIZI İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede, kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Güllü nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter için ağırlaştırılmış müebbet istendi 2

ŞARKI AÇIP ODAYA ÇEKTİĞİ İDDİANAMEYE GİRDİ

İddianameye göre şüpheli Tuğyan Ülkem Gülter, olayın gerçekleştiği gece odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin çok sevdiği "Malkata" isimli roman havasını açmasını istedi. Şarkının, Gül Tut banyodan çıktığı esnada cep telefonundan başlatıldığı ve müziği duyan maktulün odaya gelerek oynamaya başladığı tespit edildi. Savcılık, şarkının özellikle Gül Tut'u olayın meydana geldiği odaya çekmek amacıyla açıldığını ve bunun tasarlanan cinayet eyleminin bir parçası olduğunu değerlendirdi.

Güllü nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter için ağırlaştırılmış müebbet istendi 3

GENÇ KADIN SESİ DE İDDİANAMEDE: "HADİ GÖRÜŞÜRÜZ"

Olay anına ait kamera ses kayıtları İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından ayrıntılı olarak incelendiğinde, düşme olayından hemen önce genç bir kadın sesi tarafından alaycı ve neşeli bir tonla "Hadi görüşüürüüüz" denildiği tespit edildi. Savcılık, bu sözün Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine varırken; şüphelinin hemen ardından annesini kalça altından iki eliyle kavrayarak ve ayaklarını yerden keserek pencereden attığı iddia edildi.

Güllü nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter için ağırlaştırılmış müebbet istendi 4

Olay anında odada bulunan Sultan Nur Ulu, soruşturmanın ilk aşamalarında Gül Tut'un alkollü olduğunu ve ayağının kayarak düştüğünü beyan etmişti. Ancak Sultan Nur Ulu, ilerleyen süreçte verdiği ifadede Gül Tut'un yüzü pencereye dönükken Tuğyan tarafından kalça altından kavranıp aşağı atıldığını itiraf etti. Sultan Nur Ulu hakkında ilk ifadelerinde yalan beyanda bulunması sebebiyle "Yalan Tanıklık" suçundan ayrı bir iddianame düzenlendi.

MESAJLAR DOSYADA: "BIKTIM ANNEMDEN, ONA BÜYÜK BİR ŞEY YAPACAĞIM"

İddianamede, Tuğyan Ülkem Gülter'in olaydan aylar önce annesinin ölmesini istediğine dair çok sayıda mesaj gönderdiği belirlendi. Şüphelinin yakınlarına gönderdiği mesajlarda "Bıktım bu annemden", "Gebersin", "Bu kadın ölsün" ve "Ona büyük bir şey yapacağım" ifadelerini kullandığı iddianamede yer aldı. Ayrıca, olaydan önce farklı zamanlarda arkadaşlarına annesini bir gün camdan atıp öldüreceğini söylediği tanık ifadeleriyle de doğrulandı. Şüphelinin olaydan yaklaşık iki ay önce eski erkek arkadaşına "Annem birazdan kendini atıyor" şeklinde mesaj göndermesi, savcılık tarafından eyleme yönelik "zihinsel hazırlık süreci" olarak değerlendirildi.

Olayın ardından şüpheli Tuğyan'ın, eski erkek arkadaşından aralarındaki mesajları silmesini istediği belirtildi. Tuğyan ve Sultan'ın olay sonrası İstanbul'da kaldıkları bir otelde yurt dışına nasıl kaçabilecekleri konusunda yollar aradıkları da dosyaya girdi. Şüphelinin olayın tek görgü tanığı konumundaki Sultan Nur Ulu'yu sürekli yanında tutmaya çalıştığı, takip ettiği ve gerçekleri anlatmaması için tehdit ettiği belirtilirken, Tuğyan Ülkem Gülter'in dijital materyallerinde "Çözülmemiş davalar, seri katil davası, dedektif oyunu, suçluyu bulma" gibi internet aramaları yaptığı tespit edildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, tüm bu delilleri bütüncül olarak değerlendirerek Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini önceden tasarlayarak öldürdüğüne kanaat getirdi ve tutuklu şüpheli hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

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Anahtar Kelimeler:
Yalova Güllü Tuğyan Ülkem Gülter
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