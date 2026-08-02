MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Foto Analiz

Hülya Avşar 62 yaşında 20'liklere taş çıkardı! Bikinisiyle böyle poz verdi

Hülya Avşar, yaz tatilini geçirdiği Ayvalık'tan yeni karelerini takipçileriyle paylaştı. Beyaz bikinisiyle objektif karşısına geçen 62 yaşındaki Avşar'ın fit görüntüsü ve doğal halleri sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

Hülya Avşar 62 yaşında 20'liklere taş çıkardı! Bikinisiyle böyle poz verdi
Çiğdem Berfin Sevinç

Yaz aylarını uzun yıllardır Ayvalık'taki evinde geçiren Hülya Avşar, tatilinden yeni paylaşımlar yaptı. Sosyal medya hesabından peş peşe fotoğraflar yayımlayan Avşar, sahilde geçirdiği keyifli anları takipçileriyle buluşturdu.

Hülya Avşar 62 yaşında 20 liklere taş çıkardı! Bikinisiyle böyle poz verdi 1

Paylaşılan karelerde beyaz bikinisi ve hasır şapkasıyla görüntülenen Avşar'ın deniz kenarında dinlendiği ve sahilde çocuklarla vakit geçirdiği anlar yer aldı.

Hülya Avşar 62 yaşında 20 liklere taş çıkardı! Bikinisiyle böyle poz verdi 2

FİT GÖRÜNTÜSÜ KONUŞULDU

62 yaşındaki sanatçının fit görünümü sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımlar, magazin sayfalarında da geniş yer buldu.

Hülya Avşar 62 yaşında 20 liklere taş çıkardı! Bikinisiyle böyle poz verdi 3

YAZ SEZONUNU YİNE AYVALIK'TA GEÇİRİYOR

Her yıl olduğu gibi bu yaz da Ayvalık'ta tatil yapan Hülya Avşar, daha önce de spor yaptığı ve bikinili paylaşımlarıyla adından söz ettirmişti. Ünlü isim, bu kez doğal ve samimi tatil kareleriyle takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi tatilde! Son haline beğeni yağdıYalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi tatilde! Son haline beğeni yağdı
Usta oyuncu Can Kolukısa hayatını kaybettiUsta oyuncu Can Kolukısa hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
bikini Hülya Avşar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de iğrenç olay! Genç kıza para karşılığı cinsel teklifte bulundu

Kocaeli'de iğrenç olay! Genç kıza para karşılığı cinsel teklifte bulundu

Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristle ilgili yeni gelişme

Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristle ilgili yeni gelişme

Galatasaray'a bildirildi! Barış Alper Yılmaz'da olmaz denen oldu

Galatasaray'a bildirildi! Barış Alper Yılmaz'da olmaz denen oldu

Cinsel hayatını anlatması için öyle bir anlaşma yaptı ki...

Cinsel hayatını anlatması için öyle bir anlaşma yaptı ki...

Yatırımcının ilgisi artıyor: 'Sadece değer kazanacak beklentisiyle hareket etmemeli'

Yatırımcının ilgisi artıyor: 'Sadece değer kazanacak beklentisiyle hareket etmemeli'

e-Devlet'te erişime açıldı: Unutulan hesap ve para için yeni hizmet

e-Devlet'te erişime açıldı: Unutulan hesap ve para için yeni hizmet

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.