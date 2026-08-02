Hülya Avşar 62 yaşında 20'liklere taş çıkardı! Bikinisiyle böyle poz verdi

Yaz aylarını uzun yıllardır Ayvalık'taki evinde geçiren Hülya Avşar, tatilinden yeni paylaşımlar yaptı. Sosyal medya hesabından peş peşe fotoğraflar yayımlayan Avşar, sahilde geçirdiği keyifli anları takipçileriyle buluşturdu.

Paylaşılan karelerde beyaz bikinisi ve hasır şapkasıyla görüntülenen Avşar'ın deniz kenarında dinlendiği ve sahilde çocuklarla vakit geçirdiği anlar yer aldı.

FİT GÖRÜNTÜSÜ KONUŞULDU

62 yaşındaki sanatçının fit görünümü sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımlar, magazin sayfalarında da geniş yer buldu.

YAZ SEZONUNU YİNE AYVALIK'TA GEÇİRİYOR

Her yıl olduğu gibi bu yaz da Ayvalık'ta tatil yapan Hülya Avşar, daha önce de spor yaptığı ve bikinili paylaşımlarıyla adından söz ettirmişti. Ünlü isim, bu kez doğal ve samimi tatil kareleriyle takipçilerinden yoğun ilgi gördü.