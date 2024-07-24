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  4. Afra Saraçoğlu ile ayrılığı çok konuşulmuştu! Mert Ramazan Demir o soruyu yanıtsız bıraktı

Afra Saraçoğlu ile ayrılığı çok konuşulmuştu! Mert Ramazan Demir o soruyu yanıtsız bıraktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.07.2024 16:32
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Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda başrolü paylaşan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkileriyle sık sık gündeme geliyor. Şimdilerde tatilde olan ikilinin yeniden ayrılığı iddiası uzun süre konuşulmuştu. Mert Ramazan Demir Alaçatı'da görüldü ve Afra Saraçoğlu sorulunca röportajı sonlandırdı.

MYNET-Başrolünü paylaştıkları 'Yalı Çapkını' dizisinde başlayan aşkları ile gündemden düşmeyen Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, bir süredir birliktelik yaşıyor.

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AFRA MERT 2

İlişkilerine bir dargın bir barışık olarak devam eden ünlü çift dizilerinin sezon finali yapmasının ardından soluğu İspanya tatilinde almıştı.

mert demir

Birlikte tatile çıkan ünlü çiftten geçtiğimiz günlerde şaşırtan bir hamle geldi ve ikisi de birbirini takipten çıktı. Bu gelişmelerin ardından ayrılık iddiaları gündeme geldi.

MERT DEMİR 2

O SORUYU YANITSIZ BIRAKTI

Şimdilerde sezonun yorgunluğunu atan Mert Ramazan Demir Alaçatı'da görüntülendi. Demir, Afra Saraçoğlu ile ayrılık haberlerinin sorulması üzerine "Bir şey söylemeye gerek yok..." diyerek röportajı sonlandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu yalı çapkını Mert Ramazan Demir
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