Afra Saraçoğlu ile ayrılığı çok konuşulmuştu! Mert Ramazan Demir o soruyu yanıtsız bıraktı

MYNET-Başrolünü paylaştıkları 'Yalı Çapkını' dizisinde başlayan aşkları ile gündemden düşmeyen Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, bir süredir birliktelik yaşıyor.

İlişkilerine bir dargın bir barışık olarak devam eden ünlü çift dizilerinin sezon finali yapmasının ardından soluğu İspanya tatilinde almıştı.

Birlikte tatile çıkan ünlü çiftten geçtiğimiz günlerde şaşırtan bir hamle geldi ve ikisi de birbirini takipten çıktı. Bu gelişmelerin ardından ayrılık iddiaları gündeme geldi.

O SORUYU YANITSIZ BIRAKTI

Şimdilerde sezonun yorgunluğunu atan Mert Ramazan Demir Alaçatı'da görüntülendi. Demir, Afra Saraçoğlu ile ayrılık haberlerinin sorulması üzerine "Bir şey söylemeye gerek yok..." diyerek röportajı sonlandırdı.