Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ayrıldı mı? Şoke eden Hafsanur Sancaktutan iddiası

Yalı Çapkın'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun dört yıllık ilişkisinin sona erdiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre Mert Ramazan Demir ile samimi haller Yazıcıoğlu'nun sabrını taşırdı. Daha bu iddia sıcaklığını korurken ortaya daha bomba bir iddia atıldı.

Gazetemagazin'de yer alan habere göre; Mert Yazıcıoğlu'nun Mert Yazıcıoğlu'nun 'Darmaduman' dizisindeki partneri Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını kaldırmadı.

Son dönemde mastürbasyon sahneleriyle dikkat çeken Sancaktutan da sevgilisinden geçtiğimiz hafta ayrılmaya karar vermişti. Çift evleri de ayırmıştı.



