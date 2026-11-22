Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk'u buluşturan Hamal dizisi, televizyon dünyasının merak edilen yapımları arasında yerini aldı. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, Hamal dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak? İşte Hamal dizisi hakkında merak edilen tüm detaylar...

HAMAL DİZİSİ NE ZAMAN?

Onur Kaynarca’nın yapımcılığını üstlendiği atv’nin iddialı dizisi “Hamal”ın yayın tarihi merak konusuydu. yeni gelen bilgilere göre dizinin yayın tarihi 15 Aralık Salı günü olacak.

HAMAL DİZİSİ KONUSU NE?

İstanbul'un kalbi Eminönü'nde geçen hikâyede Hamal Kemal, yıllardır sırtında taşıdığı yüklerden çok daha ağır bir geçmişle yüzleşmek zorunda kalıyor. Hayat ile yollarının kesişmesi, ikiliyi geçmişin karanlık hesaplaşmalarının içine sürüklerken karşılarına Egemen çıkıyor.



Eski hanlardan modern plazalara uzanan hikâye; aile, suçluluk, kefaret, güç mücadelesi ve imkânsız aşkı ekranlara taşımaya hazırlanıyor.

HAMAL OYUNCULARI KİMLER?

Dizide Oktay Kaynarca Hamal Kemal, Fahriye Evcen Hayat, Caner Cindoruk ise Egemen karakterine hayat verecek.

Güçlü kadroda ayrıca Erdal Özyağcılar, Burak Tozkoparan, Onur Dilber, Sarp Akkaya, Yiğit Uçan, Yasemin Yazıcı, Sera Kutlubey, Zeynep Kankonde, İpek Erdem, Hakan Karsak, İlayda Çevik, Mine Teber, Seda Akman, Zehra Yılmaz ve birçok başarılı oyuncu yer alıyor.