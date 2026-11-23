Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda İddiaya göre, bölgede aslan gördüğünü öne süren bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunmuştu.

Olayın medya kanallarına yansımasının ardından ünlü isimlerden de yaşanan olaya ilişkin paylaşımlar gelmeye başladı.

“ÖNÜME ASLAN ÇIKACAK DİYE KORKUYORUM YA, ŞAKA GİBİ”

Ünlü şarkıcı İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Tatlıses de yaşanan olayla ilgili endişesini dile getirdi. Tatlıses arabasının direksiyonundan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Önüme aslan çıkacak diye korkuyorum ya, şaka gibi. Yani nerden kaçtı, nasıl kaçtı bilmiyorum ama biri evinde besleyecek zihniyetteyse umarım o da tespit edilip bulunur.”