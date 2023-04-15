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Afra Saraçoğlu transparan tarzıyla dikkat çekti! Yalı Çapkını'nın yıldızı kayıtsız kalamadı

15.04.2023 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteriyle büyük beğeni toplayan Afra Saraçoğlu bu defa transparan tarzıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun cesur tarzına sosyal medyada beğeni yağdı. Dizinin yıldızı ismi ise bu pozlara kayıtsız kalamadı.

Afra Saraçoğlu transparan tarzıyla dikkat çekti! Yalı Çapkını'nın yıldızı kayıtsız kalamadı

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda canlandırdığı Seyran karakteriyle milyonların gönlünü fetheden Afra Saraçoğlu sosyal medyadaki cesur ve iddialı pozları ile sık sık gündeme geliyor.

Afra Saraçoğlu 1

Cesur tercihlerine bir yenisini daha ekleyen Saraçoğlu bu defa transpran tarzıyla beğeni topladı.

Afra Saraçoğlu 2

Afra Saraçoğlu'nun bu pozlarına dizinin yıldızı Beril Pozam kayıtsız kalamadı ve fotoğrafların altına ateş emojileri koydu.

berilpozam

Afra Saraçoğlu'na takipçileri ise; 'Çok güzelsin', 'Sana bayılıyorum', 'Harikasın', 'Melek gibisin' yorumlarında bulundular.

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