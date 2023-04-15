Afra Saraçoğlu transparan tarzıyla dikkat çekti! Yalı Çapkını'nın yıldızı kayıtsız kalamadı

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda canlandırdığı Seyran karakteriyle milyonların gönlünü fetheden Afra Saraçoğlu sosyal medyadaki cesur ve iddialı pozları ile sık sık gündeme geliyor.

Cesur tercihlerine bir yenisini daha ekleyen Saraçoğlu bu defa transpran tarzıyla beğeni topladı.

Afra Saraçoğlu'nun bu pozlarına dizinin yıldızı Beril Pozam kayıtsız kalamadı ve fotoğrafların altına ateş emojileri koydu.

Afra Saraçoğlu'na takipçileri ise; 'Çok güzelsin', 'Sana bayılıyorum', 'Harikasın', 'Melek gibisin' yorumlarında bulundular.



