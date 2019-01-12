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Afra Saraçoğlu ve Furkan Andıç, Kardeş Çocukları dizisinde hangi rolde oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 12.01.2019 01:39 | Son Güncelleme

Başrollerini Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Furkan Andıç, Afra Saraçoğlu, Murat Daltaban, Alara Turan, Engin Altan, Evrim Doğan, Batuhan Ekşi ve Nilay Erdönmez'in paylaştığı "Kardeş Çocukları" çok yakında Star ekranlarından izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Afra Saraçoğlu ve Furkan Andıç, Kardeş Çocukları dizisinde hangi rolde oynuyor?

Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Kardeş Çocukları'ndan yeni fragman da yayınlandı. Sarsıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyenlerin büyük beğenisini toplayacak olan Kardeş Çocukları'nda Afra Saraçoğlu Hayat, Furkan Andıç ise Volkan karakterine hayat verecek. Dizide, bambaşka dünyalardan, kaderin oyunuyla bir araya gelen iki gencin hikayesi izleyenleri etkisi altına alacak.

Ayça Bingöl'ün canlandırdığı Ümran karakterinin kızı olan Hayat, ücra bir köyde yaşarken hayatı bir anda değişecek. İstanbul'da, magazin figürü olarak tanıdığı Umay Karay'ın (Nur Fettahoğlu) teyzesi olduğunu öğrenen Hayat, İstanbul'da yaşamak zorunda kalması tüm dengeleri alt üst edecek.

İstanbul cemiyetinin gözde ailelerinden Karaylar'ın oğlu gibi yetiştirdiği Volkan'ın hiç beklemedikleri bir anda hayatlarına dahil olan Hayat'tan etkilenmesi Umay'ın kızı Hayal'in (Alara Turan) yıkılmasına neden olacak.

Senaryosunu Sırma Yanık'ın, yönetmenliğini Faruk Teber'in üstlendiği "Kardeş Çocukları" çok yakında Star’da ekrana gelecek.

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Kardeş Çocukları Mehmet Aslantuğ Ayça Bingöl Afra Saraçoğlu Furkan Andıç

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