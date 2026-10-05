Güneşin Doğduğu Yer'de ahlaksız teklif: "Benimle bir gece…"

Burak Özçivit, Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik, Beyza Gümülcine başrolde olduğu atv’nin dikkat çeken dizilerinden ‘Güneşin Doğduğu Yer’in üçüncü bölüm finalinde Ceyhun’un Leyla’ya yaptığı ahlaksız teklif, hem Leyla’yı hem de Kenan’ı şoke etti.

Oğluna kavuşmak için mücadele eden Leyla’ya para dolu bir çanta getiren Ceyhun, yardımının karşılığında tek bir şart öne sürdü: ‘Benimle bir gece…’

Leyla duydukları karşısında donup kalırken, o sırada bağ evine gelen Kenan da bu teklife tanık oldu. Üçlünün şoke olduğu anda sona eren bölümün ardından Leyla’nın teklife vereceği yanıt ve Kenan’ın nasıl bir tepki göstereceği merakla bekleniyor.

Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Kenan’la Leyla’nın yakınlaşması ve Ceyhun’un aşk itirafı dikkat çekiyor.

Güneşin Doğduğu Yer 4. bölüm fragmanında Leyla’ya yaptığı teklifin ardından Ceyhun’un ‘Ben, Leyla’ya aşık oldum’ sözleri, yeni bölümün en dikkat çeken gelişmelerinden biri oluyor. Ceyhun’un duygularını açıklaması, çocukluk arkadaşı Kenan’la arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyecek merak edildi.