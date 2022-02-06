Senegal Mısır maçı Afrika Final Kupası'nda şampiyonu bugün belli oluyor. Koronavirüs dolayısıyla 1 sene ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası’nda final heyecanı yaşanıyor. Senegal ile Mısır Afrika Final Kupası'nda kozlarını paylaşacak. peki Afrika Final Kupası: Senegal Mısır maçı ne zaman, saat kaçta? Senegal Mısır maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Senegal Mısır maçı ile ilgili detaylar...
Senegal Mısır maçı 6 Şubat Pazar günü saat 22.00'da oynanacak.
Afrika Uluslar Kupası Final müsabakasında Senegal'in Mısır'ı konuk edeceği maç şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek.
Senegal Mısır maçı, saat 22.00'de TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
2021 Afrika Uluslar Kupası üçüncülük maçında Kamerun, Aboubakarın yıldızlaştığı maçta 3-0 geriden gelerek penaltılar sonucu Burkina Fasoyu devirmeyi başardı.
Covid-19 salgını nedeniyle 1 yıl ertelemeli olarak Kamerunun ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupasında yarı final maçları sonunda Senegale 3-1 mağlup olan Burkina Faso ile Mısıra penaltılar sonucu mağlup olan Kamerun, üçüncülük maçında karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 24’üncü dakikasında Yago’nun golüyle 1-0 öne geçen Burkina Faso, ilk yarının sonunda Onana’nın kendi kalesine attığı golle soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Burkina Faso, 49da Ouattara ile farkı 3e çıkardı. 3-0lık üstünlüğü elinde bulunduran Burkina Faso, üst üste kalesinde gördüğü gollere engel olamadı. Kamerun; 71’de Bahoken, 85 ve 87de Aboubakarın golleriyle maçı bir anda 3-3e getirdi ve mücadeleyi uzatmalara götürmeyi başardı. 3-0 geriden gelen Kamerun, Burkina Fasoyu penaltılarla 5-3 mağlup etmeyi başardı.
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