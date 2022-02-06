Senegal Mısır maçı Afrika Final Kupası'nda şampiyonu bugün belli oluyor. Koronavirüs dolayısıyla 1 sene ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası’nda final heyecanı yaşanıyor. Senegal ile Mısır Afrika Final Kupası'nda kozlarını paylaşacak. peki Afrika Final Kupası: Senegal Mısır maçı ne zaman, saat kaçta? Senegal Mısır maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Senegal Mısır maçı ile ilgili detaylar...

SENEGAL - MISIR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Senegal Mısır maçı 6 Şubat Pazar günü saat 22.00'da oynanacak.

Afrika Uluslar Kupası Final müsabakasında Senegal'in Mısır'ı konuk edeceği maç şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek.

SENEGAL - MISIR MAÇI HANGİ KANALDA?

Senegal Mısır maçı, saat 22.00'de TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

2021 Afrika Uluslar Kupası üçüncülük maçında Kamerun, Aboubakarın yıldızlaştığı maçta 3-0 geriden gelerek penaltılar sonucu Burkina Fasoyu devirmeyi başardı.

Covid-19 salgını nedeniyle 1 yıl ertelemeli olarak Kamerunun ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupasında yarı final maçları sonunda Senegale 3-1 mağlup olan Burkina Faso ile Mısıra penaltılar sonucu mağlup olan Kamerun, üçüncülük maçında karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 24’üncü dakikasında Yago’nun golüyle 1-0 öne geçen Burkina Faso, ilk yarının sonunda Onana’nın kendi kalesine attığı golle soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Burkina Faso, 49da Ouattara ile farkı 3e çıkardı. 3-0lık üstünlüğü elinde bulunduran Burkina Faso, üst üste kalesinde gördüğü gollere engel olamadı. Kamerun; 71’de Bahoken, 85 ve 87de Aboubakarın golleriyle maçı bir anda 3-3e getirdi ve mücadeleyi uzatmalara götürmeyi başardı. 3-0 geriden gelen Kamerun, Burkina Fasoyu penaltılarla 5-3 mağlup etmeyi başardı.



