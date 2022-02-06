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Afrika Final Kupası: Senegal Mısır maçı ne zaman, saat kaçta? Senegal Mısır maçı hangi kanalda yayınlanacak?

06.02.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Senegal Mısır maçı Afrika Final Kupası'nda şampiyonu belirleyecek. Senegal ile Mısır Afrika Final Kupası'nda şampiyon olmak için tüm mücadelesini sahaya yansıtacak. Bu kapsamda Afrika Final Kupası: Senegal Mısır maçı ne zaman, saat kaçta? Senegal Mısır maçı hangi kanalda yayınlanacak? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte Senegal Mısır maçı ile ilgili detaylar...

Afrika Final Kupası: Senegal Mısır maçı ne zaman, saat kaçta? Senegal Mısır maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Senegal Mısır maçı Afrika Final Kupası'nda şampiyonu bugün belli oluyor. Koronavirüs dolayısıyla 1 sene ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası’nda final heyecanı yaşanıyor. Senegal ile Mısır Afrika Final Kupası'nda kozlarını paylaşacak. peki Afrika Final Kupası: Senegal Mısır maçı ne zaman, saat kaçta? Senegal Mısır maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Senegal Mısır maçı ile ilgili detaylar...

SENEGAL - MISIR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Senegal Mısır maçı 6 Şubat Pazar günü saat 22.00'da oynanacak.

Afrika Uluslar Kupası Final müsabakasında Senegal'in Mısır'ı konuk edeceği maç şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek.

SENEGAL - MISIR MAÇI HANGİ KANALDA?

Senegal Mısır maçı, saat 22.00'de TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

2021 Afrika Uluslar Kupası üçüncülük maçında Kamerun, Aboubakarın yıldızlaştığı maçta 3-0 geriden gelerek penaltılar sonucu Burkina Fasoyu devirmeyi başardı.

Covid-19 salgını nedeniyle 1 yıl ertelemeli olarak Kamerunun ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupasında yarı final maçları sonunda Senegale 3-1 mağlup olan Burkina Faso ile Mısıra penaltılar sonucu mağlup olan Kamerun, üçüncülük maçında karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 24’üncü dakikasında Yago’nun golüyle 1-0 öne geçen Burkina Faso, ilk yarının sonunda Onana’nın kendi kalesine attığı golle soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Burkina Faso, 49da Ouattara ile farkı 3e çıkardı. 3-0lık üstünlüğü elinde bulunduran Burkina Faso, üst üste kalesinde gördüğü gollere engel olamadı. Kamerun; 71’de Bahoken, 85 ve 87de Aboubakarın golleriyle maçı bir anda 3-3e getirdi ve mücadeleyi uzatmalara götürmeyi başardı. 3-0 geriden gelen Kamerun, Burkina Fasoyu penaltılarla 5-3 mağlup etmeyi başardı.


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Senegal
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