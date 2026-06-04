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Galatasaray'da Jhon Duran bombası! Icardi'nin ücretine 'evet' demeye hazır

Sezon başında Al-Nassr'dan kiralık olarak geldiği Fenerbahçe'den devre arasında ayrılarak Zenit'in yolunu tutan Jhon Duran, Galatasaray forması giymek istiyor. Sarı-kırmızılıların Mauro Icardi ile yürüttüğü sözleşme görüşmelerini yakından takip eden Kolombiyalı golcünün talep ettiği maaş da belli oldu.

Galatasaray'da Jhon Duran bombası! Icardi'nin ücretine 'evet' demeye hazır
Emre Şen
Jhon Duran

Jhon Duran

KOL Kolombiya
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
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Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer hareketliliği tüm hızıyla sürerken, hücum hattı için sürpriz bir isim gündeme geldi. Türkiye ligini yakından tanıyan Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'ın, sarı-kırmızılı formayı giymeye son derece sıcak baktığı öğrenildi.

SÜPER LİG'E GALATASARAY İLE DÖNMEK İSTİYOR

Galatasaray da Jhon Duran bombası! Icardi nin ücretine evet demeye hazır 1

Sezon başında Al-Nassr kulübünden kiralık olarak katıldığı Fenerbahçe'de kısa bir süre görev yapan ve ardından devre arası transfer döneminde Rus ekibi Zenit'in yolunu tutan Jhon Duran, yeniden Türkiye'ye dönmenin hesaplarını yapıyor. 22 yaşındaki yetenekli golcünün bu kez hedefinde, ezeli rakip Galatasaray'ın kadrosuna dahil olmak var.

ICARDI GÖRÜŞMELERİNİ PÜRDİKKAT İZLİYOR

Galatasaray da Jhon Duran bombası! Icardi nin ücretine evet demeye hazır 2

Sarı-kırmızılıların forvet rotasyonundaki geleceği merakla beklenirken, Jhon Duran'ın gözünün kulağının tamamen İstanbul'dan gelecek haberlerde olduğu belirtildi. Kolombiyalı oyuncunun, Galatasaray yönetiminin Arjantinli süperstar Mauro Icardi ile yürüttüğü yeni sözleşme ve kontrat görüşmelerini çok yakından takip ettiği ifade edildi.

MALİYETİ ICARDI'YE SUNULAN RAKAMLA AYNI

Galatasaray da Jhon Duran bombası! Icardi nin ücretine evet demeye hazır 3

Transfer şartları konusunda Galatasaray yönetimini zorlamak istemeyen Duran'ın mali talepleri de netleşti. Kolombiyalı golcünün, sarı-kırmızılı kulüpten gelecek 4-5 milyon Euro bandındaki bir yıllık ücrete anında 'evet' demeye hazır olduğu aktarıldı. Dikkat çeken en önemli detay ise bu miktarın, yönetimin Mauro Icardi'ye teklif ettiği yeni sözleşmedeki maaş bedeli ile neredeyse tamamen aynı seviyede bulunması oldu.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Jhon Duran
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