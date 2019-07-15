SPOR

Afrika Kupası'nda finalin adı belli oldu!

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 15.07.2019 03:53 | Son Güncelleme

Nijerya'yı 2-1 mağlup eden Cezayir, 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda finale çıktı.

Afrika Kupası'nda finalin adı belli oldu!

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Cezayir ile Nijerya, başkentteki Kahire Uluslararası Stadı'nda karşılaştı.

Cezayir, Troost-Ekong'un 40. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Nijerya, Ighalo'nun 73. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Manchester City'de forma giyen Mahrez, 90+5'inci dakikada fileleri havalandırarak Cezayir'in sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

Cezayir, turnuvadaki tek şampiyonluğunu kazandığı 1990'dan beri ilk, toplamda 3. kez finale yükseldi.

Senegal ile Cezayir arasındaki final maçı, 19 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de oynanacak. (AA)

O ilçeye yaz daha yeni geliyorO ilçeye yaz daha yeni geliyor
İşte Kupa Amerika'nın en iyi 11'iİşte Kupa Amerika'nın en iyi 11'i
Kupa Amerika'da şampiyon BrezilyaKupa Amerika'da şampiyon Brezilya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nijerya Cezayir 2019 Afrika Uluslar Kupası

En Çok Okunan Haberler

Rum basınından flaş iddia!

Rum basınından flaş iddia!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Ali Koç'tan 15 Temmuz mesajı

Ali Koç'tan 15 Temmuz mesajı

Trabzonspor'dan flaş Yusuf Yazıcı kararı

Trabzonspor'dan flaş Yusuf Yazıcı kararı

F.Bahçe'de bir ayrılık daha

F.Bahçe'de bir ayrılık daha

Başakşehir, Ajax'a direnemedi

Başakşehir, Ajax'a direnemedi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Transfer resmen açıklandı! İşte ayrıntılar

Transfer resmen açıklandı! İşte ayrıntılar

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Brezilya'dan farklı galibiyet

Brezilya'dan farklı galibiyet

Dortmund Cenk Tosun'un peşinde

Dortmund Cenk Tosun'un peşinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kupa Amerika'da Şili çeyrek finali garantiledi

Şili çeyrek finali garantiledi

Ibrahimovic aldığı teklifi açıkladı

Ibrahimovic aldığı teklifi açıkladı

UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti: Deplasman golü uygulaması kaldırılıyor

UEFA'dan devrim gibi karar!

Dünyanın en garip bedelli askerliğini yaptılar

Dünyanın en garip bedelli askerliğini yaptılar

Samuel Eto'o 10 ayda 5 milyon Euro kazanacak!

Eto'o'nun kazanacağı para belli oldu!

Avrupa'nın en büyüğü belli oldu

Avrupa'nın en büyüğü belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.