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Afrika Şampiyonlar Ligi'nde görülmemiş olay! Maça elektrikli testereyle girdi, tribün demirlerini kesti

02.05.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Esperance-JSK mücadelesinde görülmemiş bir olay yaşandı. Yaşananlar nedeniyle ilk yarısında yarıda kalan maçta tribüne elektrikli testereyle giren bir taraftar tribüne demirlerini keserek sahaya girmeye çalıştı. Kimliği tespit edilen taraftar kısa sürede tutuklandı. İşte detaylar...

Afrika Şampiyonlar Ligi'nde görülmemiş olay! Maça elektrikli testereyle girdi, tribün demirlerini kesti

Afrika Şampiyonlar Ligi'nde Tunus’un Esperance takımı ile Cezayir'in JSK takımı karşı kaşrıya geldi. 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadelede ilk maçta rakibini 1-0 mağlup eden Tunus ekibi bir üst tura adını yazdırmayı başarırken, karşılaşmaya yaşanan olaylar damga vurdu.

Mücadelede ilk 45 dakikanın tamamlanmasının ardından ev sahibi takımın taraftarlarının sahaya girmeye çalışması ve güvenlik görevlilerinin müdahelesi sonrasında maç yarıda kaldı.

ALEVLER STADA KADAR ULAŞTI

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Tunuslu taraftarların Rade Olimpiyat stadyumunun dışındaki konteyneleri ateşe vermesinin ardından alevler stadyumun girişlerine kadar ulaşırken, polis müdahale etti.

ELEKTRİKLİ TESTEREYLE GİRDİ

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Yoğun bir sis ve duman bulutu altında kavgalar çıkarken, tribünlerinde şimdiye kadar görülen en sıra dışı görüntülerde bu anlarda yaşandı. Elektrikli testere ile stada giren bir taraftan bu testereyle tribün demirlerini kesmeye çalıştığı görüldü.

O TARAFTAR TUTUKLANDI

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Polisin araştırmaları sonucu bu taraftar tespit edilirken, kısa sürede tutuklandığı açıklandı.

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