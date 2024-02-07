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Afrika Uluslar Kupası'nda ilk finalist Nijerya oldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.02.2024 23:14 | Son Güncelleme:
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Afrika Uluslar Kupası'nda normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 berabere biten maçta Güney Afrika'ya penaltılarla 4-2 üstünlük sağlayan Nijerya, finale çıktı.

Afrika Uluslar Kupası'nda ilk finalist Nijerya oldu

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü Fildişi Sahili'nde gerçekleştirilen organizasyonun yarı finalinde Nijerya ile Güney Afrika karşılaştı.

Nijerya, 67. dakikada William Troost-Ekong'un penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Güney Afrika, Teboho Mokoena'nın 90. dakikadaki penaltı golüyle durumu 1-1'e getirdi. Normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 beraberlikle sona eren mücadelenin penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük kuran Nijerya, adını finale yazdırdı.

Güney Afrika'da Gomolemo Kekana, 115. dakikada kırmızı kart gördü.

Mücadeleye Nijerya formasıyla ilk 11'de başlayan Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel, 120+2. dakikada yerini Kasımpaşalı Kenneth Omeruo'ya bıraktı.

Fildişi Sahili ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki diğer yarı final maçının galibi, Nijerya'nın finaldeki rakibi olacak. Final karşılaşması, 11 Şubat Pazar günü TSİ 23.00'te oynanacak.

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