Afrika Uluslar Kupası nedir, nasıl düzenlenir?

Futbol küresel etkiye sahip bir spordur. Profesyonel seviyedeki futbolun kuralları ve organizasyonları FIFA çatısı altında düzenlenir. Kurallar FIFA'ya bağlı IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) tarafından yayınlanmaktadır. Öte yandan Dünya Kupası ve Konfederasyon Kupası gibi turnuvalar bizzat FIFA tarafından organize edilirken; uluslararası kıta turnuvaları kıta federasyonları ve ulusal ligler de yerel federasyonlar tarafından düzenlenmektedir.

Uluslararası organizasyonlar ülke ve kulüp seviyesinde, kadın ve erkek ayrı kategorilerde yer alarak düzenlenmektedir. Uluslararası turnuvalar maddi ve manevi birçok öneme sahiptir. Kulüp bazında düzenlenen turnuvalarda ulusal prestij ve maddi kazanç öne çıkarken ülkeler arası turnuvalar milli değer ve anlamların maddi kazanca göre daha yoğun olduğu arenalardır. Bu konuda Afrika Uluslar Kupası da içerisinde sayısız anlam ve hikaye barındıran organizasyonlardan birisidir.

Afrika Uluslar Kupası nedir?

Afrika Uluslar Kupası, Afrika Futbol Federasyonu (CAF) tarafından düzenlenen kıtasal bir turnuvadır. Ön eleme aşamalarıyla birlikte CAF üyesi "50'nin" üzerinde ülkenin milli takımlarının katılımıyla düzenlenir. Birçok Afrika ülkesi için manevi önemi yüksektir.

Afrika Uluslar Kupası insanlar ve futbolcular için heyecan ortamıdır. Şampiyon ülkelerin yanı sıra başarı gösteren diğer katılımcılar için ulusal gün ilan edilebilecek kadar önemlidir. Ayrıca futbolcular açısından yeteneklerini dünyanın önde gelen kulüp ve liglerine götürebilmeleri için vitrin olma özelliği taşır.

Afrika Uluslar Kupası nasıl düzenlenir?

Afrika Uluslar Kupası "1957 yılından" beri düzenlenmektedir. İlk turnuva Sudan'da yapılmıştır. Turnuva iki yılda bir düzenlenmektedir. Takvimsel olarak ocak ve şubat aylarında organize edilir. Bu durum önemli oyuncularını Afrika Uluslar Kupası'na göndermek zorunda kalan diğer kıta kulüpleri açısından tartışmalara yol açmaktadır. Oyunculardan mahrum kalmalarının yanı sıra sakatlıkla dönmeleri de sorun olabilmektedir. Maçların nerede oynanacağı ise CAF tarafından belirlenir. Her turnuva öncesi aday ülkelerden birisi seçilir ve maçlar o ülke/lerde gerçekleştirilir.

Afrika Uluslar Kupası formatı nasıldır?

Ön eleme aşamasında "50'den" fazla ülke mücadele eder. Barajın üstünde kalan "24 ülke" Afrika Uluslar Kupası'na katılma hakkı kazanır. Turnuvadaki "24 takım", "4'er takımlı" "6 gruba" bölünür. Takımlar birbirleriyle 90 dakikalık tek maç usulü karşılaşır ve maçlar uzatmaya gitmez. Her gruptaki en iyi 2 takım doğrudan bir üst aşamaya yükselir. Bu takımlara 6 grupta yer alan ve puan/averaj değerine göre en iyi 3. olan 4 takım daha eklenir.

Grup aşamasından sonra "son 16" turu başlar ve bu aşamadan itibaren maçlarda "tek maç usulü + uzatmalar ve seri penaltı" atışları üzerinden kazanan belirlenir. Çeyrek final ve yarı final aşamalarından sonra final düzenlenir ve kupa sahibini bulur. Ayrıca yarı finalde elenen 2 takım aralarında "3.lük mücadelesi" yaparlar.