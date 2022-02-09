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Afrin'de canlı bomba saldırısı önlendi

09.02.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Emniyet Müdürlüğü koordinesindeki Suriye Görev Gücü, 4 teröristi, patlamaya hazır 13 kilogram ağırlığındaki C4 patlayıcı ve telefon düzenekli 4 canlı bomba yeleğiyle yakaladı - Afrin Özel Harekat yerleşkesinin keşif ve istihbarat amaçlı fotoğrafını çeken 1 kişi de gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Afrin'de 4 teröristin, patlamaya hazır 13 kilogram ağırlığındaki C4 patlayıcı ve telefon düzenekli 4 canlı bomba yeleğiyle yakalandığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü koordinesindeki Suriye Görev Gücü Afrin İstihbarat görevlilerinin yaptığı çalışma sonucunda, Münbiç'ten Afrin'e gelen terör örgütü PKK/PYD-YPG bünyesinde faaliyet gösteren 4 terörist yakalandı.

Operasyonda, 3'ü kadın ve 1'i erkek 4 terörist ile saldırıda kullanacakları patlamaya hazır, 13 kilogram ağırlığındaki C4 patlayıcı ve telefon düzenekli 4 canlı bomba yeleği ele geçirildi.

Ayrıca, Afrin Özel Harekat yerleşkesinin keşif ve istihbarat amaçlı fotoğrafını çeken 1 şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde, fotoğrafları para karşılığında terör örgütüne göndermek üzere çektiğini itiraf ettiği belirtildi.

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