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Afrin'de toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı 61'e yükseldi

15.07.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Valisi Rahmi Doğan: - "Bu çalışma neticesinde elde ettiğimiz rakamın akşama doğru artacağını düşünüyoruz. Yerel savcı, sağlık birimleri, yerel polis orada, çalışmasını devam ettiriyor. YPG/PKK terör örgütünün işlemiş olduğu bu insanlık suçunu bütün uluslararası örgütlerin, bütün insanlığın görmesini istiyoruz"

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı öncesinde YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolündeki bölgede bulunan toplu mezardan çıkarılan ceset sayısının 61'e yükseldiğini söyledi.

Doğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma programı kapsamında gerçekleştirdiği Antakya Şehitliği ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Afrin'de ihbar üzerine yerel polis ve savcının nezaretinde toplu mezar bulunduğunu hatırlattı.

Bunun bir insanlık suçu olduğunun altını çizen Doğan, şöyle devam etti:

"YPG/PKK terör örgütünün ne tür suçlar işlediği ve neler yaptığı zaman zaman çıkıyor. Dün rakamları açıklamıştık, 35'ti ancak sabah itibarıyla rakam 61'e çıktı ve çalışma da halen devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Afrin Harekatı'ndan birkaç gün önce Afrin'de bulunan sivil halktan rakamını bilmediğimiz sayıda insan YPG/PKK terör örgütü tarafından katledilmiştir. Katledilen bu insanlar Afrin'in hemen kenar mahallesinde kepçelerle, dozerlerle açılan mezarlara gömülmüştür. Dün bir ihbar üzerine çalışma yapıldı. Bu çalışma neticesinde elde ettiğimiz rakamın akşama doğru artacağını düşünüyoruz. Yerel savcı, sağlık birimleri, yerel polis orada, çalışmasını devam ettiriyor. YPG/PKK terör örgütünün işlemiş olduğu bu insanlık suçunu bütün uluslararası örgütlerin, bütün insanlığın görmesini istiyoruz."

- "Bu insanlık suçunun uluslararası kuruluşlar tarafından görülmesini istiyorum"

Vali Doğan, geçen ay da YPG/PKK'nın Afrin'de bir hastaneyi hedef aldığını ve oradaki 14 sivilin yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Terör örgütünün tacizlerini sivil halk üzerinde sürdürdüğünü vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Bombalı araçlarla Tel Rıfat'tan ve Münbiç'ten atmış oldukları füzelerle Afrin'de yaşayan sivil vatandaşlarımız taciz edilmekte. Bugün itibarıyla çalışmalarımıza arkadaşlarımız devam ettiriyor, zaman içerisinde buradaki gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Ben buradan YPG/PKK terör örgütünü tekrar lanetliyorum, bu insanlık suçunun uluslararası kuruluşlar tarafından görülmesini, yerinde gelip izlenmesini de talep ediyorum."

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