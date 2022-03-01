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Afrin'deki Şehitler Ölmez Tepesi'nin kahramanları Iğdır'da anıldı

01.03.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrin'deki Şehitler Ölmez Tepesi'nin kahramanları Iğdır'da anıldı

Afrin'deki Şehitler Ölmez Tepesi'nin kahramanları için Mevlid-i Şerif okutuldu, lokma dağıtıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, dost ve kardeş bölge halkının terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın şehitleri unutulmadı.

Halk arasında Kel Tepe, haritada 1083 Tepesi olarak geçen ve terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG mensuplarının üs bölgesi konumundayken İzmir Bornova Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt Özel Harekat birliklerince ele geçirilip ismi Şehitler Ölmez Tepesi olarak değiştirilen Afrin'deki tepede 1 Mart 2018 yılında şehit olan 9 askerin anısına Iğdır'da anma programı düzenlendi.

Ulu Cami'de Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda Mevlid-i Şerif okundu, Şehitler Ölmez Tepesi şehitleri ve tüm şehitler için dua edildi.

Program sonunda İl Jandarma Komutanlığına bağlı askerler, cami önünde şehitler için lokma dağıttı.

Anma programına Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, vatandaşlar, emniyet ve jandarma personeli katıldı.

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Zeytin Dalı Harekâtı Iğdır

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