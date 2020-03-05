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Afyon Belediye - Fenerbahçe Beko maçı tekrar edilecek

BASKETBOL HABERLERİ  | 05.03.2020 11:40 | Son Güncelleme

Afyon Belediyespor Kulübü ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan maç kural hatası nedeniyle tekrar edilecek.

Afyon Belediye - Fenerbahçe Beko maçı tekrar edilecek

Afyon Belediyespor Kulübü'nün Fenerbahçe Beko ile oynadığı maçta kural hatası yapıldığına dair itirazı kabul edildi ve TBF, maçın tekrar edilmesine karar verdi.

TBF tarafından yapılan açıklamada, "01 Mart 2020 tarihinde oynanan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü – Fenerbahçe Beko Spor Kulübü (BSL) müsabakası ile ilgili Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü tarafından yapılan itiraz Yönetim Kurulumuz tarafından görüşülmüş ve kural hatası yapıldığı kanaatiyle müsabakanın tekrarına karar verilmiştir. Karşılaşmanın tarihi, iki takımın maç programına göre daha sonra açıklanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Afyon Belediye Fenerbahçe Beko tbf

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