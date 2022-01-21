Afyon Belediyespor, Kenny Hayes ve Barış Ülker'i transfer etti

AFYONKARAHİSAR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi takımlarından HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Kenny Hayes ve Barış Ülker'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 34 yaşındaki oyun kurucu Kenny Hayes ve sezona Büyükçekmece Basketbol’da başlayan forvet Barış Ülker’in transfer edildiği belirtildi.



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