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  4. “Afyon manda yoğurdu” coğrafi işaret tescil belgesi aldı

“Afyon manda yoğurdu” coğrafi işaret tescil belgesi aldı

29.07.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetlerinden "Afyon manda yoğurdu", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

“Afyon manda yoğurdu” coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, yaptığı yazılı açıklamada, başvurularının ardından "Afyon manda yoğurdu"nun coğrafi işaretle tescillenmesinden mutluluk duyduğunu belirtti.

Serteser, "Odamız, Afyon sucuğu, Afyon pastırması, Afyon mermeri ve Afyon kaymağının ardından Afyon manda yoğurduyla coğrafi işaret tescilli ürün sayısını 5'e yükseltmiştir. İnşallah başvuru aşamasında olan Afyon keçesinin de coğrafi işaret tescilini alacağız." ifadelerini kullandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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