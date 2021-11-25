Afyon'dan evde bulunan malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz ilginç bir tarif: Düğülü haşhaş tatlısı

Doğu Akdeniz bölgesinin başlıca tarım mahsullerinden biri olan haşhaş, tohumuyla ve yağıyla oldukça faydalı bir bitki. Ağrı kesici özelliğinin yanı sıra bünyesinde barındırdığı yüksek orandaki omega 3'le kalp sağlığını da destekler. Tam bir lif kaynağı olduğu için sindirimi düzenleyip diyet dönemlerinde kilo vermeye yardımcı olur. Sakinleştirici etkisi sayesinde uyku düzeni sağlamanızı kolaylaştırır. Haşhaş, pek çok yemeğe ve salataya lezzet kattığı gibi gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz hafif tatlıların da olmazsa olmazlarından biri. Ülkemizde haşhaşın en çok üretildiği şehir olan Afyonkarahisar'da da tarifinde haşhaş bulunan pek çok tatlı biliniyor. Bu tatlılardan biri de düğülü haşhaş tatlısı. Evde her zaman bulunan malzemelerle ve kolayca yapabileceğiniz düğülü haşhaş tatlısını çay saatlerinde severek tüketebilirsiniz. Akşam yemeğine gelecek misafirleriniz için gün içinde pişirip buzdolabında dinlendirebilir ve gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. İlginç ve bir o kadar da lezzetli bir tatlı denemek istiyorsanız işte, düğülü haşhaş tatlısı tarifi...

DÜĞÜLÜ HAŞHAŞ TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

Yarım su bardağı düğü ( ince bulgur)

1 su bardağı haşhaş

1 su bardağı şeker

3 su bardağı süt

1 yemek kaşığı margarin

HAZIRLANIŞI