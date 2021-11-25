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Afyon'dan evde bulunan malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz ilginç bir tarif: Düğülü haşhaş tatlısı

25.11.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar denince akla ilk olarak haşhaş gelir. Haşhaşın yemeklerde kullanımı bölgede oldukça yaygın durumda. Özellikle şerbetli tatlılarda olmazsa olan haşhaş, herkesin gözdesi haline gelmiş ve adeta Afyon ile özdeşleşmiş bir lezzet; fakat öyle bir tatlı var ki size bütün haşhaşlı tatlıları unutturabilir. Düğülü haşhaş tatlısı tarifini sizin için araştırdık.

Afyon'dan evde bulunan malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz ilginç bir tarif: Düğülü haşhaş tatlısı

Doğu Akdeniz bölgesinin başlıca tarım mahsullerinden biri olan haşhaş, tohumuyla ve yağıyla oldukça faydalı bir bitki. Ağrı kesici özelliğinin yanı sıra bünyesinde barındırdığı yüksek orandaki omega 3'le kalp sağlığını da destekler. Tam bir lif kaynağı olduğu için sindirimi düzenleyip diyet dönemlerinde kilo vermeye yardımcı olur. Sakinleştirici etkisi sayesinde uyku düzeni sağlamanızı kolaylaştırır. Haşhaş, pek çok yemeğe ve salataya lezzet kattığı gibi gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz hafif tatlıların da olmazsa olmazlarından biri. Ülkemizde haşhaşın en çok üretildiği şehir olan Afyonkarahisar'da da tarifinde haşhaş bulunan pek çok tatlı biliniyor. Bu tatlılardan biri de düğülü haşhaş tatlısı. Evde her zaman bulunan malzemelerle ve kolayca yapabileceğiniz düğülü haşhaş tatlısını çay saatlerinde severek tüketebilirsiniz. Akşam yemeğine gelecek misafirleriniz için gün içinde pişirip buzdolabında dinlendirebilir ve gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. İlginç ve bir o kadar da lezzetli bir tatlı denemek istiyorsanız işte, düğülü haşhaş tatlısı tarifi...

DÜĞÜLÜ HAŞHAŞ TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

  • Yarım su bardağı düğü ( ince bulgur)

  • 1 su bardağı haşhaş

  • 1 su bardağı şeker

  • 3 su bardağı süt

  • 1 yemek kaşığı margarin

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak ocağa derin bir tencere alın.

  • Tencereye düğüyü, şekeri ve haşhaşı ilave edin.

  • Orta ateşte kavurmaya başlayın.

  • Yavaş yavaş istenilen miktardaki sütü ekleyin.

  • Daha sonra tencereye margarini ekleyip eritin.

  • Karışım homojen bir şekilde dağılana kadar karıştırın.

  • Kıvam almaya başlayınca ocağın ateşini biraz kısın.

  • Muhallebi kıvamına gelene kadar pişirme işlemini sürdürün.

  • Kare ya da dikdörtgen bir kabı ıslatın ve suyunu süzün. Kabın nemli olması oldukça önemli.

  • Pişen tatlıyı nemli bu kaba döküp eşit bir şekilde yayın.

  • Buzdolabında birkaç saat bekletin.

  • Birkaç saat sonra dilimleyerek servis tabağına alın ve dilerseniz kaymak veya cevizle süsleyin.

  • Kalan tatlıyı yine buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

  • Düğülü haşhaş tatlınız hazır. Afiyet olsun!

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