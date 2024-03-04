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Afyonkarahisar 9 bin 250 gram korunga tohumu dağıtıldı

İHA İHA
04.03.2024 10:47
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Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çiftçilere 9 bin 250 kilogram korunga tohumu çiftçilere dağıtıldı.

Afyonkarahisar 9 bin 250 gram korunga tohumu dağıtıldı

Tarım ve Orman Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü koordinesinde merkez ve ilçelerde Mera Islah ve Amenajmanı Projesi çerçevesinde meralarda aşırı otlatmayı önlemek ve kaba yem ihtiyacını artırmak maksadıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede il genelinde toplamda 9 bin 250 kilogram korunga tohumu çiftçilere teslim edildi. İl Müdürlüğü binası önünde gerçekleştirilen teslim törenine İl Müdürü Özkan Parlak, Müdür Yardımcıları Dr. Özden Dayı, Ahmet Şevki Gümüş, Şube Müdürü Fatih Bakbak ve ilgili teknik personeller katıldı.

Afyonkarahisar 9 bin 250 gram korunga tohumu dağıtıldı

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