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Afyonkarahisar İGM temmuz ayı çalışmaları sona erdi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 10.07.2020 18:23 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) temmuz ayı çalışmaları 5.

Afyonkarahisar İGM temmuz ayı çalışmaları sona erdi

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) temmuz ayı çalışmaları 5. birleşimin ardından sona erdi.
İGM Başkanı Burhanettin Çoban başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda çok sayıda gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantı da Sinanpaşa ilçesinin Tınaztepe belde sınırlarında bulunan kaynak suyun 5 yıllığına kiraya verme kararının iptal edilerek, 10 yıllığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca kiraya verilmesini uygun gören komisyon raporları kabul edildi.
Toplantıda ayrıca bir çok gündem ve gündem dışı madde görüşülerek karara bağlandı ya da ilgili komisyonlara havale edildi.

Afyonkarahisar İGM temmuz ayı çalışmaları sona erdi

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