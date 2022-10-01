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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Kırgel'den Afyonspor ile Amedspor karşılaşması hakkında açıklama

01.10.2022 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Kırgel'den Afyonspor ile Amedspor karşılaşması hakkında açıklama

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, Afyonspor ile Amedspor karşılaşması öncesi sosyal medyada çıkan konuşmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Kırgel, yaptığı yazılı açıklamada, Afyonkarahisar'da yapılacak Afyonspor-Amedspor maçı öncesi aldıkları tedbir ve önlemlerin denetlenmesi için stadyumda bulunduğu sırada oyuncular ile arasında geçen sohbetin izni ve bilgisi olmaksızın kaydedildiğini belirtti.

Kırgel, şunları kaydetti:

"Maksadım sporcularımıza devletimizin tüm güvenlik unsurlarının maçın ruhuna yakışır şekilde gerçekleşmesi ve sonuçlanması için görevi başında olduğunu anlatmaktan, sporun ruhuna yakışmayacak herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemeleri gerektiğini ifade etmekten ve maçla ilgili motivasyonlarını artırma gayretinden ibarettir. Bir futbol karşılaşması üzerine kendi aramızda yaptığımız sohbetin bu noktaya çekilmesinden ve maksadımı aştığını anladığım sözlerimin yanlış anlamalara sebebiyet vermesinden dolayı duyduğum üzüntüyü ifade eder, müsabakanın sporun ruhuna uygun centilmenlik içerisinde geçmesini dilerim."

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Afyonkarahisar amedspor

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