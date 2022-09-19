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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

19.09.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kırıntı etin kilogramı 87,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kırıntı et

HTS

87,50

87,50

Kemiksiz etHTS

130,00

380,00

Sığır etiHTS

67,15

82,00

Buğday

HMS

7,00

8,00

Arpa

HMS

6,00

7,00

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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Anahtar Kelimeler:
buğday

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 19 Eylül Pazartesi

İmsak
05:13
Sabah
06:36
Öğle
12:57
İkindi
16:25
Akşam
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