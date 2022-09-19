Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kırıntı etin kilogramı 87,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürünün cinsi
Satış şekli
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Kırıntı et
HTS
87,50
87,50
Kemiksiz etHTS
130,00
380,00
Sığır etiHTS
67,15
82,00
HMS
7,00
8,00
Arpa
HMS
6,00
7,00
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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