Afyonkarahisar Valiliğinden elektrik kesintisi açıklaması

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valiliği, kentteki bazı noktalarda yoğun kar nedeniyle yaşanan kısmi elektrik kesintilerine, 70 ekip ve 145 personelle müdahale edildiğini bildirdi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun kar nedeniyle kentin bazı noktalarında kısmi elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.
Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ'ye ait 70 ekip, 70 araç ile 145 personelin dün geceden itibaren sahada görev yaptığı ve yaşanan arızalara anlık müdahale edildiği aktarılan açıklamada, "Mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız 186 Çözüm Merkezi ile OEDAŞ 186 Mobil uygulaması üzerinden yetkililere ulaşarak çözüm isteyebilirler. Sabır ve anlayışları için bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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