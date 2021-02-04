YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar’a şehit ateşi düştü

Afyonkarahisar’a şehit ateşi düştü

04.02.2021 15:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Afyonkarahisar’a şehit ateşi düştü

Suriye’de el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında, Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel şehit oldu.Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel’in şehit olduğu haberini Afyonkahisar Valisi Gökmen Çiçek sosyal medya hesabından duyurdu.

Suriye’de el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında, Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel şehit oldu.
Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel’in şehit olduğu haberini Afyonkahisar Valisi Gökmen Çiçek sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Çiçek, sosyal medya üzerinden şu paylaşımı yaptı:
"Suriye’de el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği sırada Dazkırı ilçesi Aşağıyenice köyü nüfusuna kayıtlı J. Asb. Kd. Bçvş. Süleyman Demirel şehit düşmüştür. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 4 Şubat Perşembe

İmsak
06:30
Sabah
07:54
Öğle
13:17
İkindi
16:04
Akşam
18:29
Yatsı
19:48

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Perşembe

Erenler Eczanesi
Merkez
Özteke Eczanesi
Merkez
Selin Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
Porsuk Eczanesi
Bolvadin
Şifa Eczanesi
Cay
Egesu Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yunusemre’de yağış seferberliği

Yunusemre’de yağış seferberliği

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Diğer Haberler

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Dinar’da Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği kuruldu

Dinar’da Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği kuruldu

Afyonkarahisar’da 2 kişide mutasyonlu Covit-19 tespit edildi

Afyonkarahisar’da 2 kişide mutasyonlu Covit-19 tespit edildi

Afyonkarahisar, doğal taşta dünya markası

Afyonkarahisar, doğal taşta dünya markası

Afyonkarahisar’ın nüfusu 2020 yılında 736 bin 912 kişiye yükseldi

Afyonkarahisar’ın nüfusu 2020 yılında 736 bin 912 kişiye yükseldi

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.