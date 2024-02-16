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Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 2 şüpheli yakalandı

AA AA
16.02.2024 11:32 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçeşme Mahallesi Çarşı Camisi arkasında iki grup arasında bıçaklı kavga olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, sopa ve bıçak darbeleriyle yabancı uyruklu M.E. (30), H.E. (21) ile M.E'nin (35) yaralandığını belirledi.

Sağlık ekiplerince Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.E. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılardan M.E. (35) ise ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ekipler, kaçan C.K. ile F.K'yi gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
polis Afyonkarahisar Bolvadin kavga

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