Afyonkarahisar'da 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Otogar kavşağında dün meydana gelen kazanın güvenlik kamerası kayıtlarında, yolun sağ tarafından gelen tırın, kavşaktan çıkış yapan ticari taksiye hızla çarptığı görülüyor.

Görüntüye, çarpmanın etkisiyle taksinin savrulması yansıyor.

Ali İ. yönetimindeki 47 PT 219 plakalı tır, dün Otogar kavşağında Recep A. idaresindeki 03 T 0190 plakalı ticari taksiye çarpmıştı. Recep A. kaza yerinde, aynı araçtaki Berkay Ö. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Yaralanan tır sürücüsü Ali İ, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.



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