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Afyonkarahisar'da 2 kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi

17.08.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da 2 kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi

Afyonkarahisar'da 2 kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde eşi ile bir kişiyi öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan M.A.U. (37), geniş güvenlik önlemleri altında Sandıklı Adliyesi'ne getirildi.

İlçe merkezinde bir kahvehanede M.A.U. (37) dün, tartıştığı İ.D'yi (27) öldürmüş, iş yerinde bulunan A.D. (55) de hafif yaralanmıştı.

Mahalle muhtarlığına sığınan eşi S.U'yu da silahla öldüren zanlı, saklandığı metruk binada güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalanmıştı.

Afyonkarahisar'da 2 kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi

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Anahtar Kelimeler:
Sandıklı Adliye emniyet

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