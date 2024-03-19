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Afyonkarahisar’da 3 düzensiz göçmen yakalandı

İHA İHA
19.03.2024 12:15
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Konya’dan İzmir’e gitmek için yola çıkan 3 düzensiz göçmen Afyonkarahisar’da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde oluşturulan kontrol noktasında durdurulan bir otomobilde bulunan 4 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Sorgulama sonrası Suriye uyruklu oldukları belirlenen S.E., A.E. ve H.E.M. isimli şahısların yurda kaçak yollardan girdikleri ve belgelerinin olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine şahıslar gözaltına alınırken şüphelileri taşıyan aracı kullandığı belirlenen M.A. isimli şahıs göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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