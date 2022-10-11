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Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazanın acısı ilk günkü gibi taze

11.10.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazada 2 çocuğunu kaybeden Cemil Eser: - "Kazadan kurtulan tek çocuğum oğlumun da psikolojisi bozuldu, abisini ve ablasını çok özlüyor" - Kazada hayatını kaybeden Melisa Demirel'in babası Fatih Demirel: - "Çocuklardan sonra ailelerde perişan. Acımız hala devam ediyor. Bu hafta çocuklarımıza mevlit okutuyoruz. Dualarını yaptırıyoruz"

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği kazanın üzerinden geçen bir yıla rağmen aileler acılarını ilk günkü gibi yaşıyor.

Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan minibüsün devrilmesi nedeniyle hayatını kaybeden 5 öğrencinin ailesi kazanın yıl dönümünde de mezarları ziyaret etti.

Kazada 2 çocuğunu kaybeden Cemil Eser, AA muhabirine, bir yılda acılarının dinmediğini söyledi.

Hala kendilerine gelemediklerini söyleyen Eser, "Eşim şeker hastası, sürekli tedavi görüyor. Kazadan kurtulan tek çocuğum oğlumun da psikolojisi bozuldu, abisini ve ablasını çok özlüyor. Ablam da hiç dayanamıyor, çocuklarıma şiir yazmış. Sürekli o da rahatsızlanıyor." dedi.

- "Çocuklardan sonra aileler de perişan"

Kazada hayatını kaybeden Melisa Demirel'in babası Fatih Demirel, kazadan sonra bir yıldır çocuklarının mahkemesine gidip geldiğini belirtti.

Hala suçluların ceza almadığını ifade eden Demirel, "Servis sahibi serbest bırakıldı. Şoför içeride. Aileler olarak suçlulara ceza verildiği gün bizler bir nebze huzur bulacağız çocuklar adına. Her aileden biri hayatını kaybetti. Çocuklardan sonra ailelerde perişan. Acımız hala devam ediyor. Bu hafta çocuklarımıza mevlit okutuyoruz. Dualarını yaptırıyoruz." diye konuştu.

Kazadan yaralı kurtulan Hakan Tek'in annesi Fadime Tek de oğlunun vücudunda kırıklardan dolayı zor günler geçirdiğini dile getirerek, "Hakan'ın ileride de düzelme şansı yok. Bir yıldır okula da gidemiyor. Köye okul yapılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan Adalettin Ş. (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı minibüs, 11 Ekim 2021'de sabah saatlerinde devrilmiş, kazada öğrencilerden İsmail (11), Nisa (14) ve Teslime Eser (13), Melisa Nur Demirel (14) ile Damla Duran (11) hayatını kaybetmiş, yaralanan 5 öğrenci hastanelere kaldırılmıştı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık araç sahibi İ.D'nin tahliyesine, sürücü A.Ş'nin ise tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ertelenmişti.

Kazanın davası 16 Kasım'da görülecek.

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