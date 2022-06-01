Afyonkarahisar'da 6 milyon 800 bin makaron ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 6 milyon 800 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Konya kara yolundaki köprülü kavşakta şüphe üzerine bir tırı durdurdu.
Polis ekipleri, tır ve dorsesinde yaptığı aramada, 6 milyon 800 bin gümrük kaçağı makaron buldu.
Tır sürücüsü S.Y. gözaltına alındı.
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