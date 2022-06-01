YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da 6 milyon 800 bin makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar'da 6 milyon 800 bin makaron ele geçirildi

01.06.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da 6 milyon 800 bin makaron ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 6 milyon 800 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Konya kara yolundaki köprülü kavşakta şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

Polis ekipleri, tır ve dorsesinde yaptığı aramada, 6 milyon 800 bin gümrük kaçağı makaron buldu.

Tır sürücüsü S.Y. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 bin yıllık Ayazini köyü, "sabun", "nazar" ve "şemsiye" sokaklarıyla canlandı3 bin yıllık Ayazini köyü, "sabun", "nazar" ve "şemsiye" sokaklarıyla canlandı
Antalya'da eski güreşçinin öldürülmesine ilişkin davaya başlandıAntalya'da eski güreşçinin öldürülmesine ilişkin davaya başlandı
Trabzon'da hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandıTrabzon'da hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
polis Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 1 Haziran Çarşamba

İmsak
03:41
Sabah
05:28
Öğle
13:01
İkindi
16:55
Akşam
20:23
Yatsı
22:03
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eski Mısır ve Romalıların sağlık sırrı! Her hali şifa dağıtıyor

Eski Mısır ve Romalıların sağlık sırrı! Her hali şifa dağıtıyor

İğrenç olay! Tacizciden para aldı, bir de tecavüzü izledi

İğrenç olay! Tacizciden para aldı, bir de tecavüzü izledi

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Ölüm oyunu! Saklambaç oynayan kıza puma saldırdı

Ölüm oyunu! Saklambaç oynayan kıza puma saldırdı

Gökyüzünde şoke eden olay! Pilotun işine son verildi

Gökyüzünde şoke eden olay! Pilotun işine son verildi

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.