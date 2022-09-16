Afyonkarahisar'da 8. Frig Ultra Maratonu yarın başlıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yarın başlayacak 8. Frig Ultra Maratonu'na bin sporcu katılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Atletizm Federasyonu desteğiyle düzenlenecek olan 8. Frig Ultra Maratonu'nun startı yarın verilecek.

Maraton, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çekya, İngiltere, İran, Kazakistan, Fas, Polonya ve Türkiye'den bin sporcunun katılımıyla yapılacak.

Bu yıl Büyük Taarruz Zaferinin 100. yılına dikkat çekmek, Kocatepe'yi, Milli Mücadele'yi, Afyonkarahisar'ı ve Frigya'yı tanıtmak amacıyla düzenlenen 8. Frig Ultra Maratonu kapsamında sporcular, beş farklı parkurda zorlu bir mücadele verecek.

Bir termal otelde 8. Frig Ultra Maratonu'nu tanıtım toplantısında konuşan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ın bu tür organizasyonlara her daim hazır olduğunu söyledi.

Sekiz yıldır Afyonkarahisar'da devam eden bu güzel organizasyona sahip olduklarını gururla ifade etmek istediğini kaydeden Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar, gastronomisiyle, mermeriyle, lokumuyla, sucuğuyla, Mevlevilik kültürü ve tarihi, geçmişiyle aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Büyük Taarruz'un başladığı Kocatepesiyle de öne çıkıyor. Termal turizminde başkentiyiz. Otuz bine yakın yatak kapasitesiyle, misafirleri ağırlıyoruz. Bununla birlikte tabi bu kadar uluslararası misafiri de aynı zamanda kapsayan bu etkinlik bizim için Büyük Taarruz'un 100. yılını da kutladığımız bu dönemde ayrı bir önem taşıyor."

