Afyonkarahisar'da 94 bin makaron geçirildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde düzenlenen operasyonda 94 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçek köyünde kaçak sigara satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce, belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda, 94 bin makaron, 16 kilo 600 gram kaçak tütün, 3 bin 370 doldurulmuş makaron ve 1400 sigara kutusu ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Y. ile S.A. hakkında adli işlem uygulandı.

