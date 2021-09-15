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Afyonkarahisar'da Aile ve Dini Rehberlik Merkezi olarak faaliyet gösteren tarihi konakta yangın çıktı

15.09.2021 05:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da Aile ve Dini Rehberlik Merkezi olarak faaliyet gösteren tarihi konakta yangın çıktı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Aile ve Dini Rehberlik Merkezi olarak faaliyet gösteren tarihi konakta çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hisar Mahallesi'nde, restorasyonu Sandıklı Belediyesi tarafından yapıldıktan sonra İlçe Müftülüğüne devredilen tarihi konakta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevre evlerde karantinada olan vatandaşlar ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslara alındı.

İtfaiye görevlilerinin, yangına müdahalesi sürüyor.

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