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Afyonkarahisar'da altyapı kazısı sırasında heykel bulundu

30.05.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Apollon" olduğu değerlendirilen heykel, Afyonkarahisar Müze Müdürlüğüne taşındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki altyapı çalışması sırasında "Apollon" olduğu değerlendirilen heykel bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçe belediye ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde yaptığı altyapı çalışması esnasında tarihi eser olarak nitelendirilecek heykel parçalarına rastladı.

Kazı çalışmasını durduran ekipler, durumu Sinanpaşa Kaymakamlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve polise bildirdi.

Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü arkeoloji uzmanları da kazı alanında inceleme yaptı.

İncelemenin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden, yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alanın, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait arkeolojik bir yerleşim yeri olduğu tespit edilmiş, heykel Müze Müdürlüğüne taşınmıştır. Söz konusu alanın tesciline ilişkin dosya hazırlanarak Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilecektir. Altyapı çalışması kurul kararı alınıncaya kadar durduruldu. Konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Valilik makamı bilgilendirildi. Heykel yaklaşık 1 metre uzunluğunda olup baş ve diz altından eksik olduğu görüldü. Söz konusu kırıklar, eski olup parçaları bulunamamıştır. İlk verilere göre Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykelin muhtemelen 'Apollon' olduğu düşünülmektedir."

- Yeni müzede sergilenecek

Açıklamada ifadelerine yer verilen İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır da Afyonkarahisar'ın medeniyetlerin beşiği olduğunu belirtti.

Medeniyetlerin izlerinin, sosyal yaşantısının, ekonomisinin ve kültürünün, bir tarihsel yapı, bir heykel, kap, gündelik hayatta kullanılan iş aleti olarak ortaya çıktığını aktaran Tanır, şunları kaydetti:

"(Tarihi eserler) Tarihi mekanlarda Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı izinli kazılar yapılarak ortaya çıkardığımız gibi vatandaşımız ve resmi kurumlar da çalışma yaparken ortaya çıkabilmektedir. Sinanpaşa'daki heykel de bu şekilde ortaya çıkmıştır. Heykel, yapılan işlemlerden sonra müze eserleri arasına kazandırılacaktır. Afyonkarahisar'ın yeni müzesinde sergilenecektir."

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