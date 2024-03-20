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Afyonkarahisar’da araması bulunan şahıs yakalandı

İHA İHA
20.03.2024 11:14
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan çalışmada 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanması kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin devriye faaliyetinde; ’cebir, tehdit veya hile kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçundan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y., yakalandı.

Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Afyonkarahisar Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelesine kararlılıkla devam ettireceği açıklandı.

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