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Afyonkarahisar'da arazide poşetin içinde bulunan köpek yavrularına kaymakamlık sahip çıktı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 18.05.2020 18:27 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da arazide poşetin içinde bulunan köpek yavrularına kaymakamlık sahip çıktı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde arazide poşetin içinde bulunan 6 köpek yavrusuna kaymakamlık sahip çıktı.

Tarihi Frig Vadisi'ni gezmeye gelen bir turist, ilçeye bağlı Bayramaliler köyünde arazide gezdiği sırada poşetin içerisindeki gözleri açılmamış köpek yavrularını fark etti.

İhbar üzerine İhsaniye Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Veteriner hekim nezaretinde poşet içerisindeki 6 köpek yavrusu alınarak ilçeye götürüldü.

Kaymakam Semih Doğanoğlu'nun talimatıyla köpek yavruları, daha sonra sahiplendirilmek üzere hükümet konağı bahçesinde yapılan kulübeye konuldu.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Muhammet Erdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "6 sahipsiz köpek yavrusunu sağlık kontrollerini yaparak ilçemize getirdik. Onları orada ölüme terk edemezdik. Yeni doğmuş köpek yavrularının bakımını da şimdilik hükümet konağının bahçesine yaptığımız kulübede yapıyoruz. Talep olursa yavru köpekleri sahiplendirmek istiyoruz." dedi.

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