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Afyonkarahisar'da aşırı rüzgardan araçlar devrildi: 5 yaralı

13.01.2021 00:19 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar'da aşırı rüzgardan araçlar devrildi: 5 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde aşırı rüzgardan dolayı 4 aracın devrilmesi sonucu ikisi uzman çavuş 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Deresinek köyü yakınlarında Ahmet Mutlu idaresindeki 77 BB 172 plakalı otomobil, Erol Koçak yönetimindeki 42 PT 190 plakalı tır, Ahmet Adar idaresindeki 10 KE 288 plakalı kamyon ile Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait Veli Bayer yönetimindeki 03 JAA 133 resmi plakalı kamyonet de aşırı rüzgardan dolayı birbirlerine çarparak şarampole devrildi.

Kazada, Uzman Çavuşlar Veli Bayer, Tugay Saki ile otomobildeki Ahmet Mutlu, İsmail Dilek, Elif Kukul ve Erol Koçak yaralandı.

Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastane kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kara yolunda ve dinlenme tesislerinde bazı araçların da devrildiği görüldü.

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