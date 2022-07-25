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Afyonkarahisar'da basketbol turnuvası düzenlendi

25.07.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da basketbol turnuvası düzenlendi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesince, "3x3 Basketbol Turnuvası" yapıldı.

Zafer Meydanı'nda 5 kategoride iki gün süren turnuvaya, 6 ilden 50 takım katıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sami Çetinaktı, yaptığı açıklamada, gençlere yönelik sportif faaliyetleri desteklediklerini belirtti. Kentte yaz aylarının etkinliklerle dolu dolu geçtiğini aktaran Çetinaktı, "Afyonkarahisar'da farklı etkinlikleri yine gençlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Tüm sporcularımızı kutluyoruz. Desteklerinden dolayı da Afyonkarahisar Basketbol İl Temsilciliğimize teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Turnuvada dereceye giren takımlara, düzenlenen törenle madalya ve ödülleri verildi.

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