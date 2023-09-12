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Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

12.09.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kent merkezindeki bir iş hanında berberlik yapan Muammer T. ile eniştesi M.K. arasında eniştesi ve kız kardeşinin boşanma davasından dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K. Muammer T'yi bıçaklayarak yaraladı.

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. M.T. ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, bıçaklı kavga vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Fatih Mahallesi'nde yakalanan M.K'nin, 2 yıldır eşiyle boşanma aşamasında olduğunu 12 Eylül 2023'te eşi ile mahkemelerinin bulunduğunu, eşinin abisi Muammer T'nin yanına, kız kardeşini boşanmaktan vazgeçirmesi için gittiğinde kendisine küfür etmesinden dolayı olayı gerçekleştirdiğini beyan ettiği bildirildi.

Görüntülerde M.K'nin Muammer T'yi bıçakladığı görülüyor.

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Yaralama kavga bıçak

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