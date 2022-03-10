Afyonkarahisar'da bir kişi cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine çalışma başlattı.

İstanbul'daki adresinde gözaltına alınan zanlı B.Y, Afyonkarahisar'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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