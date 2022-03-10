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Afyonkarahisar'da bir kişi cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı

10.03.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da bir kişi cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine çalışma başlattı.

İstanbul'daki adresinde gözaltına alınan zanlı B.Y, Afyonkarahisar'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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polis İstanbul Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 10 Mart Perşembe

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