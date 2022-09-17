Afyonkarahisar'da bir kişi evinde ölü bulundu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kişinin evinde ölü bulunmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Dişli beldesinde M.G, koyunlarına bakan Ali Sağlam'ın (37) hayvanları almaya gelmemesi üzerine evine gitti. Evin kapısı açılmayınca M.G, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, eve girdiklerinde Sağlam'ı hareketsiz yatarken buldu.

İncelemenin ardından Sağlam'ın cenazesi, otopsi için Bolvadin Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Sağlam'ın ölüm nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.



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