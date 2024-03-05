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Afyonkarahisar'da bitkin bulunan 10 kuş bakımlarının ardından doğaya salındı

AA AA
05.03.2024 10:58
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Afyonkarahisar'da bitkin bulunan 10 kuş, bakımlarının ardından doğaya bırakıldı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, gazetecilere Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine getirilen kuşların tedavilerinin özenle yapıldığını, bakımları tamamlanan 10 kuşun da yaşam alanlarına salındığını söyledi.

Merkezin Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin ise doğada güçsüz kalmış, vurma veya elektrik çarpması gibi yaban hayatıyla ilgili herhangi bir problem olduğunda vatandaşların 112'yi arayarak Doğa Koruma Bölge Müdürlüğüne bilgi verdiğini kaydetti.

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