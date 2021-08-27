Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz 'un 99. yıl dönümü kutlamaları

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz 'un 99. yıl dönümü dolayısıyla kent merkezinde "Zafer Halk Yürüyüşü" düzenlendi.

İmaret Camisi'nin önünden başlayan yürüyüşe Afyonkarahisar Vali Vekili Mehmet Keklik, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ve protokol üyeleri ile kente gelen yabancı ülke halk oyunları ekipleri katıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi Mehter Takımı'nın marşları eşliğinde Bankalar Caddesi üzerinden başlayan yürüyüş, Anıtpark önünde sona erdi.



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