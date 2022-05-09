Afyonkarahisar'da çıkan yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çıkan yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi.
İlçe merkezinde ilk olarak kasap dükkanlarında çıktığı iddia edilen yangın sırasında havai fişek malzemeleri satan bir iş yerinde de patlamalar oldu.
Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki diğer iş yerlerine sıçradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi.
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