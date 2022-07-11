YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

11.07.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

K.A. (19) idaresindeki 03 ACN 014 plakalı otomobil, Taşoluk beldesi yakınlarında şarampoldeki beton elektrik direğine çarparak devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü K.A, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan K.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Afyonkarahisar'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afyonkarahisar'da cami avlusunda bulunan leylek yavrusu koruma altına alındıAfyonkarahisar'da cami avlusunda bulunan leylek yavrusu koruma altına alındı
Muğla'da Dalyan Kanalı'na giren kişi boğulduMuğla'da Dalyan Kanalı'na giren kişi boğuldu
İstanbul'da yağış etkisini sürdürüyorİstanbul'da yağış etkisini sürdürüyor
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar jandarma

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 11 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:48
Sabah
05:35
Öğle
13:08
İkindi
17:03
Akşam
20:31
Yatsı
22:11
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.